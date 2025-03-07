Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Politico.

До теми Орбан цинічно заявив, що фінансування військових зусиль України "зруйнує Європу"

Що це за опитування, яке хоче провести Орбан щодо України

Виступаючи перед журналістами після екстреного саміту лідерів ЄС 6 березня у Брюсселі Віктор Орбан сказав, що його уряд проведе опитування угорців щодо їхньої підтримки вступу Києва до ЄС.

У нас є так звана схема національних консультацій, за якою ми регулярно збираємо думку людей, тому зараз ми будемо використовувати таку ж схему (щодо питання вступу України в ЄС – 24 Канал),

– сказав він.

Журналісти пояснили, що це кампанія з розсилок поштою, під час яких усі угорці, які мають право голосу, отримують листи із запитаннями та пропозицією вибрати варіант зі списку відповідей, іноді простими "так" чи "ні".

Питання часто формулюються в навідній формі, і переважна більшість відповідей, як повідомляють угорські ЗМІ, узгоджується з позицією уряду. Тому опозиція та громадянське суспільство розцінюють такі опитування як засоби пропаганди.

Результати кампанії не є юридично обов'язковими, але використовуються для зміцнення позицій уряду Орбана щодо суперечливих питань, які, за його словами, підтримує більшість виборців.

"Вперше угорці мають шанс у Європі вирішити, підтримують вони членство України в ЄС чи ні", – заявив речник угорського уряду Балаш Орбан.

До слова, Угорщина була єдиною країною з 27 держав-членів ЄС, яка не погодила декларацію на підтримку України, що ухвалили на позачерговому саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Через це декларація не увійде до офіційних висновків саміту ЄС, але буде включена до їхніх додатків як документ, "твердо підтриманий 26 державами-членами".