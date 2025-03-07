Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

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Что это за опрос, который хочет провести Орбан по Украине

Выступая перед журналистами после экстренного саммита лидеров ЕС 6 марта в Брюсселе Виктор Орбан сказал, что его правительство проведет опрос венгров относительно их поддержки вступления Киева в ЕС.

У нас есть так называемая схема национальных консультаций, по которой мы регулярно собираем мнение людей, поэтому сейчас мы будем использовать такую же схему (по вопросу вступления Украины в ЕС – 24 Канал),

– сказал он.

Журналисты объяснили, что это кампания по рассылкам по почте, во время которых все венгры, которые имеют право голоса, получают письма с вопросами и предложением выбрать вариант из списка ответов, иногда простыми "да" или "нет".

Вопросы часто формулируются в наводящей форме, и подавляющее большинство ответов, как сообщают венгерские СМИ, согласуется с позицией правительства. Поэтому оппозиция и гражданское общество расценивают такие опросы как средства пропаганды.

Результаты кампании не являются юридически обязательными, но используются для укрепления позиций правительства Орбана по спорным вопросам, которые, по его словам, поддерживает большинство избирателей.

"Впервые венгры имеют шанс в Европе решить, поддерживают они членство Украины в ЕС или нет", – заявил представитель венгерского правительства Балаш Орбан.

К слову, Венгрия была единственной страной из 27 государств-членов ЕС, которая не согласовала декларацию в поддержку Украины, что приняли на внеочередном саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Поэтому декларация не войдет в официальные выводы саммита ЕС, но будет включена в их приложения как документ, "твердо поддержанный 26 государствами-членами".