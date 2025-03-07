Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Орбан виступає проти допомоги Україні

У четвер, 6 березня, європейські лідери підтримали плани збільшити витрати на оборону та продовжувати підтримувати Україну на тлі зміни політики США.

Однак Віктор Орбан, який від початку війни відмовлявся відправляти зброю в Україну і підтримував тісні стосунки з Москвою, заявив, що замість "затягування війни" Європа повинна підтримувати мирні ініціативи Дональда Трампа.

За словами прем'єра Угорщини, те, як ЄС зараз хоче підтримати Україну, водночас збільшуючи витрати на оборону, "зруйнує Європу".

Сьогодні виявляється, що я наклав вето. Але через кілька тижнів вони повернуться, і виявиться, що грошей на ці цілі немає,

– сказав Орбан.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Зокрема він поставив під сумнів готовність США захищати союзників по НАТО, сказавши, що не буде цього робити, якщо вони "не платять достатньо за власний захист".

Нагадаємо, 6 березня лідери 26 із 27 держав Євросоюзу під час позачергового саміту в Брюсселі погодили декларацію на підтримку України. Єдиним, хто не підтримав це рішення, став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.