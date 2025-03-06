У четвер, 6 березня, країни Європейського Союзу зберуться на екстрений саміт, щоб обговорити підтримку України у війні та безпеку всієї Європи загалом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як Європа хоче "вирішити проблему" з Орбаном

Журналісти Bloomberg наголошують, що зараз ставки як ніколи високі, адже Європа намагається відреагувати на різкий розворот у зовнішній політиці США та адміністрації Трампа.

Проблемою на цьому саміті, очікувано, може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який єдиний з європейських лідерів підтримав політику Дональда Трампа. Крім того, він виступає проти продовження військової допомоги та надання гарантій безпеки Україні, аби країна мала можливість протидіяти можливим новим нападам Росії.

Втім, ЄС вже вживає заходів, щоб обійти вето Будапешта та зберегти підтримку України у війні з російським агресором. Крім того, країни хочуть наростити європейську оборонну промисловість. Як повідомила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтоне, є плани щодо налагодження партнерства між країнами, яке може обійти будь-яку внутрішню опозицію.

До прикладу, деякі ініціативи, про які вже оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, не потребують підтримки усіх держав-членів ЄС. Ці ініціативи включають 150 мільярдів євро у вигляді нових позик і надання державам-членам більшого фінансового простору для маневру, щоб витрачати на оборону.

Однак офіційні особи та дипломати наголошують, що перед Європою постає масштабний виклик, який потребує більш радикального характеру, а ініціатива Урсули фон дер Ляєн може перейти до більшого пакета. Так, одним зі способів була ідея зібрати ще сотні мільярдів євро за рахунок спільного боргу, однак угорський прем'єр Віктор Орбан виступив проти. У ЗМІ нагадали, що він неохоче погоджувався на це під час пандемії Covid, коли для ухвалення рішення потрібна була підтримка всіх лідерів.

Голова Варшавської безпекової конференції Катажина Писарська зауважила, що пошук способу впоратися з Орбаном "стає екзистенційним для ЄС". Вона додала, що протягом найближчих тижнів очікує спроби обійти Угорщину шляхом більш посиленої співпраці між країнами та схемами коаліцій.

Нині Угорщина – єдина країна, яка виступає проти надання Україні зброї та гарантій безпеки. Крім того, лише Угорщина разом зі США проголосувала проти резолюції ООН, яка засуджує російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомили джерела Bloomberg, під час закритої дискусії представників ЄС 4 березня Угорщина поставила під сумнів плани фінансування, висловивши "фундаментальну стурбованість щодо можливості спільного запозичення". У ЗМІ наголосили, що цими діями Орбан чітко дав зрозуміти, що готовий накласти вето на спільну заяву на надзвичайному саміті 6 березня.

Найскладнішим буде знайти спосіб обійти опозицію Угорщини. Лідери планують залучити Орбана на свій бік, але це має невеликі шанси на успіх,

– кажуть посадовці ЄС.

Журналісти додають, що у такому випадку ЄС не стане заручником однієї країни-члена.

У ЗМІ резюмували, що для Орбана таке протистояння в ЄС є нормою, попри безпрецедентні фінансові санкції проти Угорщини. Журналісти припускають, що угорський прем'єр може знову піти на компроміс, особливо коли йдеться про витрати на нарощування потужностей з виробництва військової техніки.