Люди вигукували "Америко, прокинься". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Мітингувальники принесли із собою "гральні" карти

Організатори акції розповіли, що ставили за мету нагадати про важливість підтримки України у боротьбі за демократію.

Люди тримали плакати із написами "Імпічмент Трампу", "Коли війна – це гра, людські життя стають козирними картами", а ще принесли із собою великі "гральні" карти, на яких були зображені члени команди Трампа та постраждалі від війни українці.

Нагадаємо, що під час сварки у Білому домі 28 лютого Трамп звинуватив президента України у неповазі до США та заявив, що Зеленський "немає карт".

Як зауважила одна з учасниць, їй не подобається, що президент США "занадто по-братерськи" спілкується очільником Кремля. А колишній американський військовий Давид, який захищав Україну з 2014 року, пояснив свою участь в акції тим, що "можна просити Зеленського чи Трампа допомоги, але якщо ти сам неготовий нічого зробити, нічого не буде".

Ми не віримо Трампу, який сьогодні може казати одне, а завтра інше. Все це спрямовано на капітуляцію України. Він просуває інтереси Росії,

– наголосила організаторка заходу Аннабелла Моріна.

У Києві пройшов мітинг проти політики Трампа / Фото Суспільного та OBOZ.UA

Акція пройшла мирно, за правопорядком наглядала поліція.