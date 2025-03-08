А також допомогло просунутися російській армії вздовж критичної частини фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.

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Яка ситуація на фронті після заборони на передачу розвідданих

У виданні, посилаючись на п'ятьох високопоставлених західних та українських чиновників і військових офіцерів, кажуть, що через паузу в передачі військової допомоги та розвідувальних даних загинуло сотні українців. Таке рішення США призвело до суттєвих втрат.

Один з офіцерів зазначає, що найбільшою проблемою є моральний стан військових, адже через ставлення США вони змушені воювати без деяких із найкращих систем озброєння. За його словами, це справді дає перевагу росіянам на передовій.

За даними Time, найгостріше заборона на передачу розвідданих вплинула на ситуацію в Курській області. Там ЗСУ намагаються втримати смугу території, яку вдалося захопити під час наступу у серпні 2024 року.

Президент Зеленський розглядає цей регіон як критичне джерело важелів у будь-яких майбутніх мирних переговорах із росіянами. Його мета – обміняти частини території Курська на українські землі, окуповані Росією,

– пояснюють у виданні.

Втім, після припинення обміну розвідданими США з Україною росіяни почали швидко просуватися та намагаються перерізати українські лінії постачання в регіон. Джерело в уряді президента Володимира Зеленського підтвердило, що саме операції в Курській області постраждали найбільше.

Окрім цього, українці більше не можуть виявляти наближення російських бомбардувальників та інших літаків, коли вони злітають у Росії. Внаслідок цього держава має менше часу, аби попередити людей про загрозу авіаудару чи ракетних обстрілів.

Також погіршилася здатність України завдавати ударів на великі чи середні відстані по російських цілях. Без доступу до інформації з американських супутників це фактично неможливо зробити.