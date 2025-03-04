Білий дім назвав умову Україні задля відновлення підтримки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg, CNN і журналіста Fox News.

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Чого вимагають США

Білий дім підтвердив припинення військової допомоги Україні. Там наголосили, що Дональд Трамп "ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті". В адміністрації зазначили, що питання допомоги переглянуть, аби "переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту".

Джерела Bloomberg в Міністерстві оборони повідомляли, що, США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що Київ готовий до миру. За словами посадовця, призупиняють навіть надання зброї, яка перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Зауважують, що президент США наполягає на швидкій угоді стосовно закінчення війни Росії проти України. Але після слів Володимира Зеленського про гарантії безпеки, які гарантували б доброчесність Росії у цьому питанні, Дональд Трамп розлютився і сказав українському лідеру повернутися, коли буде готовий до миру.

Це призвело до того, що європейські союзники поспішно почали розробляти плани забезпечення України зброєю, а також надання миротворців у межах угоди. Але Європі бракує багатьох озброєнь та інших можливостей, які зараз надають США,

– ідеться у статті.

Видання уточнює, що серед призупиненої допомоги є "критично важливі боєприпаси", керовані реактивні системи залпового вогню, протитанкова зброя та багато інших. Bloomberg повідомляє, що офіційні особи НАТО припускають, що попередніх поставок зброї, ймовірно, вистачить лише до літа.