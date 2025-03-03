Це загрожує здатності Києва вести боротьбу проти російських військ у критичний момент. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, передає 24 Канал.

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Що відомо про можливе припинення допомоги

Чинні та колишні офіційні особи США повідомили виданню, що фінансування припинили через замороження адміністрацією іноземної допомоги. Зазначають, що можливе рішення ухвалили через кілька днів після суперечки Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Овальному кабінеті.