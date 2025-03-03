Это угрожает способности Киева вести борьбу против российских войск в критический момент. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, передает 24 Канал.

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Что известно о возможном прекращении помощи

Действующие и бывшие официальные лица США сообщили, что финансирование прекратили из-за заморозки администрацией иностранной помощи. Отмечают, что возможное решение было принято через несколько дней после спора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.