Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. За його словами, тут вже можна буде побачити, чи готовий Трамп йти на відверто емоційні рішення.

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Чого очікувати від Трампа

Як наголосив Лісний, повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, руйнує Україну. Окупанти знищують міста, викрадають дітей, беруть в полон військових тощо. Сполучені Штати ж отримати багато вигоди від війни в Україні.

У них почали працювати підприємства, які раніше могли простоювати. Тепер там, умовно, працюють в три зміни. В людей є робочі місця, великі зарплати. А техніка, яку мали утилізувати, передали Україні,

– сказав Лісний.

Гроші американців пішли б на утилізацію техніки. А так велика частина коштів фактично залишилася в Сполучених Штатах і працювала на їхню економіку

Тому потенційне скасування допомоги буде відверто емоційним рішенням від Трампа та демонстрацією образи. Багато говорять, що він думає лише про гроші та вигідні угоди. Але тут Трамп буде дуже схожим на Байдена, з подачі якого Штати покинули Афганістан. Хоча війну в Україні не можна порівнювати з Афганістаном.

Якщо США ухвалять таке рішення, то фактично займуть не нейтральну позицію, а зовсім протилежну. Вони покажуть, що Штатам довіряти не можна. Вони здатні кинути союзників. І думають лише за себе. То чи варто взагалі США розглядати як сильну державу, про що так багато розповідають Трамп, Венс, Маск та решта?

– підкреслив Лісний.

Додамо, за даними ЗМІ, 3 березня Трамп збирається провести зустріч з високопосадовцями щодо подальшої підтримки України. Там можуть розглядати варіант припинення допомоги для України. Раніше в адміністрації Трампа вимагали вибачень від Зеленського. Їм не сподобалося, що президент України посперечався з Трампом та Венсом. Фактично Зеленський наполягав на гарантіях безпеки від США щодо припинення війни. Але Трамп не хоче їх давати.