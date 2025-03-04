Белый дом назвал условие Украине для возобновления поддержки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, CNN и журналиста Fox News.

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Чего требуют США

Белый дом подтвердил прекращение военной помощи Украине. Там отметили, что Дональд Трамп "ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели". В администрации отметили, что вопрос помощи пересмотрят, чтобы "убедиться, что она способствует решению конфликта".

Источники Bloomberg в Министерстве обороны сообщали, что, США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев готов к миру. По словам чиновника, приостанавливают даже предоставление оружия, которое находится транзитом на самолетах и кораблях или ожидает в транзитных зонах в Польше.

Отмечают, что президент США настаивает на быстром соглашении относительно окончания войны России против Украины. Но после слов Владимира Зеленского о гарантиях безопасности, которые гарантировали бы добропорядочность России в этом вопросе, Дональд Трамп разозлился и сказал украинскому лидеру вернуться, когда будет готов к миру.

Это привело к тому, что европейские союзники поспешно начали разрабатывать планы обеспечения Украины оружием, а также предоставления миротворцев в рамках соглашения. Но Европе не хватает многих вооружений и других возможностей, которые сейчас предоставляют США,

– говорится в статье.

Издание уточняет, что среди приостановленной помощи есть "критически важные боеприпасы", управляемые реактивные системы залпового огня, противотанковое оружие и многие другие. Bloomberg сообщает, что официальные лица НАТО предполагают, что предыдущих поставок оружия, вероятно, хватит лишь до лета.