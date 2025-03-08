Люди выкрикивали "Америка, проснись". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Митингующие принесли с собой "игральные" карты

Организаторы акции рассказали, что ставили целью напомнить о важности поддержки Украины в борьбе за демократию.

Люди держали плакаты с надписями "Импичмент Трампу", "Когда война – это игра, человеческие жизни становятся козырными картами", а еще принесли с собой большие "игральные" карты, на которых были изображены члены команды Трампа и пострадавшие от войны украинцы.

Напомним, что, что во время ссоры в Белом доме 28 февраля Трамп обвинил президента Украины в неуважении к США и заявил, что Зеленский "нет карт".

Как отметила одна из участниц, ей не нравится, что президент США "слишком по-братски" общается главой Кремля. А бывший американский военный Давид, который защищал Украину с 2014 года, объяснил свое участие в акции тем, что "можно просить Зеленского или Трампа помощи, но если ты сам не готов ничего сделать, ничего не будет".

Мы не верим Трампу, который сегодня может говорить одно, а завтра другое. Все это направлено на капитуляцию Украины. Он продвигает интересы России,

– отметила организатор мероприятия Аннабелла Морина.

В Киеве прошел митинг против политики Трампа / Фото Общественного и OBOZ.UA

Акция прошла мирно, за правопорядком следила полиция.