Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи в эфире национального маратона.

Смотрите также "Знаем друг друга давно и имеем соглашение": Трамп сделал заявление о сотрудничестве с Зеленским

Вы проявляете неуважение к нашей стране, – Трамп

"Не говорите, что мы будем чувствовать. Вы не можете этого знать. Мы пытаемся рассматривать вашу проблему. Не надо навязывать свою позицию. Вы не имеете нам права диктовать то, что будем мы чувствовать. Нам будет хорошо, нам будет прекрасно. Мы будем сильные и мощные", – заявил Трамп.

Он добавил, что Украина в не очень выгодной позиции и в ненадлежащих условиях.

Вы не имеете на руках нужных карт... Мы на грани третьей мировой. Вы не можете с этим играть. Вы проявляете неуважение к нашей стране... Ваша страна в большом затруднении,

– сказал Трамп на повышенных тонах.

При этом президент Украины подчеркнул президенту США, что Украина знает, в какой она ситуации, и держится с самого начала.

"Мы дали 350 миллиардов долларов оружием и оборудованием – если бы вы этого не имели, эта война закончилась бы в течение двух недель", – дальше вел Трамп.

На что Зеленский ответил, что слышал от Путина о трех днях, а теперь – уже две недели.

Пусть народ видит. Пусть это транслируется. Вы должны быть благодарны, вы не имеете карт на руках. Люди умирают, вам не хватает воинов, исчерпывается живая сила. Вы не может сказать: "Я хочу то, я хочу это",

– взялся перекривлять американский президент Зеленского.

А еще посоветовал изменить отношение.