Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в Овальном кабинете.

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Трамп и Зеленский знакомы давно

Как отметил американский президент, он давно знаком очень усердно работает с украинской стороной и, в частности, с Владимиром Зеленским. В начале встречи Трамп сказал, что они знают друг друга давно.

Дональд Трамп также прокомментировал соглашение между Украиной и США, отметив, что стороны имеют что-то похожее на справедливое соглашение, которое подпишут уже в этот день.

Кроме этого американский лидер снова отметил, что ведет разговоры с Россией и с президентом Владимиром Путиным, заявив, что они оба хотят, чтобы смерти прекратились.

Дональд Трамп отметил также силу украинской армии.

Я отдаю должное вашим генералам, вашим солдатам и вам лично. Вы должны быть очень горды вашими бойцами. Но теперь мы хотим, чтобы это закончилось, этого достаточно,

– сказал президент США.

Во время встречи Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно не просто прекращение огня, а долгосрочный мир. Трамп на это ответил, что Украина и Россия "достаточно близки" к подписанию мирного соглашения.