Эти танкеры стоили Москве около 10 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Главного управления разведки Минобороны Украины для "РБК-Украина".

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Это преимущественно устаревшие суда

В ГУР объяснили, что по состоянию на сейчас российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 миллионов тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов. на них приходится значительная часть этого экспорта.

В то же время в 2023 году их было около 600 единиц.

Согласно информации ГУР, с начала введения лимита цен на российскую нефть в декабре 2022 года Россия потратила на приобретение танкеров теневого флота более 10 миллиардов долларов.

Эти суда обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским путем,

– отметили в ГУР.

Россия продолжает их использовать.