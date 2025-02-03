Эти танкеры стоили Москве около 10 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Главного управления разведки Минобороны Украины для "РБК-Украина".
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Это преимущественно устаревшие суда
В ГУР объяснили, что по состоянию на сейчас российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 миллионов тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов. на них приходится значительная часть этого экспорта.
В то же время в 2023 году их было около 600 единиц.
Согласно информации ГУР, с начала введения лимита цен на российскую нефть в декабре 2022 года Россия потратила на приобретение танкеров теневого флота более 10 миллиардов долларов.
Эти суда обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским путем,
– отметили в ГУР.
Россия продолжает их использовать.