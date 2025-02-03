Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

Интересно Россияне нашли способ, как запускать дроны из труднодоступных мест, – Defense Express

Что известно о новой системе для управления дронами россиян

Аналитики рассказали, что конструкторское бюро Hermes, которое является дочерней компанией производителя систем борьбы с дронами Kaisant, заявило 31 января, что оно разработало систему управления GCS, которая может управлять "роем" неограниченного количества дронов с помощью одного пульта дистанционного управления.

В отчете также говорится, что россияне уже используют эту систему в войне против Украины. Кроме того, GCS помогает оккупантам управлять беспилотниками дистанционно на разных частотах, чтобы обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы.

К слову, ISW также писало, что россияне, вероятно, применяют беспилотники типа "Кронштадт Орион" против украинских морских дронов Magura V5 в Черном море. Этот вражеский БпЛА может нести ракеты.

До этого оккупанты обычно пытались сбивать украинские морские дроны с вертолетов. В Институте изучения войны утверждают, что с помощью "Кронштадт Орион" российские войска хотят попытаться компенсировать возможности Magura V5 в море.