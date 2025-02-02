Этот удар может свидетельствовать, что Россия может компенсировать возможности украинских военных в Черном море, уничтожая наши морские дроны. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Россияне использовали оружие против морских дронов ВСУ

Как отмечают аналитики, удар 1 февраля может быть первым задокументированным случаем, когда оккупанты используют в море беспилотники, которые могут уничтожать украинские военные морские дроны

Как утверждают российские военные блогеры, беспилотники для их армии разработала компания "Кронштадт".

Лидеры мнений страны-агрессора призвали Кремль увеличить также производство вооружения для подобных дронов. Например, ракеты вроде X-UAV (ТКБ-1030). По их мнению, так Россия сможет эффективнее бороться с атаками морских беспилотников украинских Сил обороны Украины. Ведь использование вертолетов над Черным морем для сбивания морских дронов сейчас является опасным для россиян.

Украинские войска продемонстрировали свою способность сбивать российские вертолеты Ми-8, которые действуют над Черным морем, используя ракеты, запущенные из морских ударных беспилотников Magura V5, а удар 1 февраля свидетельствует о том, что российские войска разработали новый метод, чтобы попытаться компенсировать возможности этого украинского вооружения,

– написали в отчете ISW.

Зато Украина продолжает использовать морские дроны Magura V5. Военные 31 декабря впервые за всю историю сбили беспилотником вражеский вертолет Ми-8 у мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

Отметим! Присутствие и преимущество украинских военных в Черном море является проблемой для России, ведь потеря контроля над акваторией грозит потерей Крыма. Это заставляет российскую армию менять подход к пребыванию в море.