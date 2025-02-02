Цей удар може свідчити, що Росія може компенсувати можливості українських військових у Чорному морі, знищуючи наші морські дрони. Про це 24 Канал пише з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Росіяни використали зброю проти морських дронів ЗСУ

Як зазначають аналітики, удар, про який росіяни повідомили 1 лютого, може бути першим задокументованим випадком, коли окупанти використовують у морі безпілотники, що можуть знищувати українські військові морські дрони

Як стверджують російські військові блогери, безпілотники для їхньої армії розробила компанія "Кронштадт".

Лідери думок країни-агресорки закликали Кремлю збільшити також виробництво озброєння для подібних дронів. Наприклад, ракети на кшталт X-UAV (ТКБ-1030). На їхню думку, так Росія зможе ефективніше боротися з атаками морських безпілотників українських Сил оборони України. Адже використання гелікоптерів над Чорним морем для збивання морських дронів зараз є небезпечним для росіян.

Українські війська продемонстрували свою здатність збивати російські вертольоти Мі-8, які діють над Чорним морем, використовуючи ракети, запущені з морських ударних безпілотників Magura V5, а удар 1 лютого свідчить про те, що російські війська розробили новий метод, щоб спробувати компенсувати можливості цього українського озброєння,

– написали у звіті ISW.

Натомість Україна продовжує використовувати морські дрони Magura V5. Військові 31 грудня вперше за всю історію збили безпілотником ворожий гелікоптер Мі-8 біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму.

Зазначимо! Присутність та перевага українських військових у Чорному морі є проблемою для Росії, адже втрата контролю над акваторією загрожує втратою Криму. Це змушує російську армію змінювати підхід до перебування в морі.