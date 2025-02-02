Таку думку 24 Каналу озвучив ректор Міжнародного інституту бізнесу, економіст Олександр Савченко. За його словами, у 2025 році Москва не зможе фінансувати війну на такому рівні.

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"Нас цікавить, скільки Путін ще може воювати на тому рівні. Наприклад, на рівні минулого року. За моїми розрахунками, це був пік його витрат та результату. У 2025 році він уже не зможе витрачати на війну стільки грошей, скільки минулого, та виготовляти чи ремонтувати стільки ж танків, артилерійських систем, боєприпасів", – вважає він.

Також Путін не зможе отримувати стільки від Ірану, Північної Кореї та навіть Китаю. Це дуже хороша новина для України. Адже з кожним місяцем воювати для окупантів буде все важче.

До слова, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц вважає, що Росія не може фінансувати війну, не завдаючи серйозних збитків власній економіці. Тому росіяни будуть змушені "додруковувати гроші". У країні-агресорці продовжить зростати інфляція.