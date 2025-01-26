Росія намагається створити видимість того, що санкції не працюють, а економіка продовжує зростати, однак експерти вважають, що цей образ – міраж. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Нав'язаний образ

Російські ЗМІ пишуть, що за минулий рік російська воєнна економіка, ймовірно, зростала швидше, ніж економіки США та ключових європейських країн. Також стверджують, що рівень безробіття досяг рекордно низького рівня, а зростання оборонного бюджету не вплинуло на ситуацію критично.

Еліна Рибакова, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона, зазначає, що такі повідомлення показують, що російська економіка вистояла..

Експерти наголошують, що Кремль докладає чимало зусиль, щоб підтримувати цю ілюзію, однак маска поступово починає злітати.

"Економіка на стероїдах"

Зростання російської економіки може бути, однак воно швидке, неприродне і короткочасне.

Стероїди хороші, але це не м’язи. Це більше схоже на біг під кокаїном,

– зазначає Рибакова.

Кремль також застосовує тактику "рефлексивного контролю", щоб формувати сприйняття супротивників. Росія намагається показати, що її економіка дозволить вести війну роками. Це змушує союзників України спонукати нашу державу до компромісів.

Олександра Прокопенко з Євразійського центру Carnegie вважає, що економічне зростання і низький рівень безробіття стали ключовими аргументами Путіна. Крейг Кеннеді з Гарвардського університету зазначає, що Кремль приховує справжню вартість війни через "тіньові" механізми фінансування.

Він досліджував цю тему та виявив, що Росія змусила банки видавати пільгові кредити компаніям, пов’язаним із військовими замовленнями. З середини 2022 року до кінця 2024 року обсяг приватного кредитування зріс на 71%, що еквівалентно 19,4% ВВП Росії. Приблизно 60% цих кредитів (до 249 мільярдів доларів) пішло на підтримку військових підприємств.

2025 рік буде непростим

Росію очікують серйозні економічні проблеми. МВФ прогнозує уповільнення зростання ВВП у 2025 році до 1,4% після зростання на 3,8% у 2024-му. Інфляція вже досягла 9,5% у 2024 році.

У Росії низький рівень безробіття, проте там також низька кількість кваліфікованих працівників.

Війна впливає на фінансування соціальних програм, що посилює розрив між очікуваннями громадян і можливостями держави. Прокопенко попереджає, що Росія більше не може одночасно фінансувати війну, підтримувати економічну стабільність і зберігати соціальний добробут. Рано чи пізно крихкий баланс Кремля не витримає.