Такое мнение 24 Каналу озвучил ректор Международного института бизнеса, экономист Александр Савченко. По его словам, в 2025 году Москва не сможет финансировать войну на таком уровне.

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"Нас интересует, сколько Путин еще может воевать на том уровне. Например, на уровне прошлого года. По моим расчетам, это был пик его расходов и результата. В 2025 году он уже не сможет тратить на войну столько денег, сколько в прошлом, и производить или ремонтировать столько же танков, артиллерийских систем, боеприпасов", – считает он.

Также Путин не сможет получать столько от Ирана, Северной Кореи и даже Китая. Это очень хорошая новость для Украины. Ведь с каждым месяцем воевать для оккупантов будет все труднее.

К слову, доктор экономических наук Игорь Липсиц считает, что Россия не может финансировать войну, не нанося серьезных убытков собственной экономике. Поэтому россияне будут вынуждены "допечатывать деньги". В стране-агрессоре продолжит расти инфляция.