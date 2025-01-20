Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц. Известно, что расходы России на военные нужды в 2025 году составят 13,5 триллиона рублей, что составляет примерно 41% от всех расходов. Это буквально колоссальная сумма, которая бьет по экономике России.

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Где Россия возьмет деньги

Как отметил Липсиц, Россия не имеет возможности финансировать войну, не нанося серьезных убытков собственной экономике. Соответственно они будут вынуждены "допечатывать деньги". Там продолжит разгоняться инфляция.

Россия постепенно превращается в Венесуэлу. Одна из самых богатых стран Южной Америки постепенно дошла до гиперинфляции.

Россия идет по этому пути. Будут "печатать" пустые деньги. Они породят бешеную инфляцию. Рост зарплат в России уже почти прекратился. Даже на военных заводах тормозят зарплаты. Повышать сложно, потому что нет денег. А цены продолжают расти. В январе рекордный темп роста цен,

– сказал Липсиц.

Некоторые россияне уже страдают, что они перестали быть средним классом из-за безумного роста цен. Все это – последствия несправедливой войны, которую начала Россия. Чем дольше страна-агрессор будет воевать – тем хуже там будет жить.

Напомним, российский Фонд национального благосостояния остался почти неизменным по итогу 2024 года на уровне 12 триллионов рублей. Однако ликвидные активы, которые можно быстро реализовать, сократились на 24% – до 3,8 триллиона рублей.