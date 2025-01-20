Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. Відомо, що видатки Росії на військові потреби у 2025 році становитимуть 13,5 трильйона рублів, що становить приблизно 41% від усіх витрат. Це буквально колосальна сума, яка б'є по економіці Росії.

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Де Росія візьме гроші

Як наголосив Ліпсиц, Росія не має можливості фінансувати війну, не завдаючи серйозних збитків власній економіці. Відповідно вони будуть змушені "додруковувати гроші". Там продовжить розганятися інфляція.

Росія поступово перетворюється на Венесуелу. Одна з найбагатших країн Південної Америки поступово дійшла до гіперінфляції.

Росія йде цим шляхом. Будуть "друкувати" пусті гроші. Вони породять шалену інфляцію. Ріст зарплат в Росії вже майже припинився. Навіть на військових заводах гальмують зарплати. Підвищувати складно, бо нема грошей. А ціни продовжують рости. У січні рекордний темп росту цін,

– сказав Ліпсиц.

Деякі росіяни вже страждають, що вони перестали бути середнім класом через шалений ріст цін. Все це – наслідки несправедливої війни, яку почала Росія. Чим довше країна-агресорка воюватиме – тим гірше там буде жити.

Нагадаємо, російський Фонд національного добробуту залишився майже незмінним за підсумком 2024 році на рівні 12 трильйонів рублів. Однак ліквідні активи, які можна швидко реалізувати, скоротилися на 24% – до 3,8 трильйона рублів.