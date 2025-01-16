Росія витратила чверть ліквідних активів на війну

Також Москва прагнула профінансувати вторгнення в Україну, повідомляє 24 канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також За десятки мільйонів доларів: де Росія братиме газ для Придністров'я

Видання зазначає, що Фонд національного добробуту залишився майже незмінним у 2024 році на рівні близько 12 трильйонів рублів (це 117 мільярдів доларів США). І про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Проте його ліквідні активи та інвестиції, які можуть бути швидко реалізовані, зменшилися на 24% до 3,8 трильйона рублів станом на 1 січня порівняно з початком минулого року. Зокрема вони скоротилися на 57% із 8,9 трильйона рублів, які були доступні на початку 2022 року.

Зверніть увагу! Тобто це до того, як президент країни Володимир Путін наказав здійснити повномасштабне вторгнення в Україну в лютому.

Росія відчуває тиск через великі витрати

Зокрема резерви також використовувалися для підтримки економіки Росії на тлі масштабних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками.

Державна скарбниця відчуває тиск через високі витрати бюджету, пов'язані з потребами армії. Хоча доходи від експорту нафти й газу перевищили прогнози уряду протягом минулого року, Міністерство фінансів витратило 1,3 трильйона рублів із фонду добробуту для покриття дефіциту бюджету,

– пише Bloomberg.

Крім того, вартість часток фонду в облігаціях, випущених для фінансування таких проєктів, зросла на 50% минулого року. У матеріалі також йдеться про те, що вона збільшилася вчетверо з початку 2022 року, згідно з підрахунками Bloomberg News. Так вартість часток у російських компаніях зросла на 44% за останні три роки.

Важливо! У звіті про можливі сценарії монетарної політики, опублікованому в жовтні, Банк Росії попередив про ризики повного вичерпання Фонду національного добробуту у 2025 році за умов "значного погіршення зовнішніх обставин" і падіння цін на нафту.