Россия потратила четверть ликвидных активов на войну

Также Москва стремилась профинансировать вторжение в Украину, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Издание отмечает, что Фонд национального благосостояния остался почти неизменным в 2024 году на уровне около 12 триллионов рублей (это 117 миллиардов долларов США). И об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Однако его ликвидные активы и инвестиции, которые могут быть быстро реализованы, уменьшились на 24% до 3,8 триллиона рублей по состоянию на 1 января по сравнению с началом прошлого года. В частности они сократились на 57% с 8,9 триллиона рублей, которые были доступны в начале 2022 года.

Обратите внимание! То есть это до того, как президент страны Владимир Путин приказал осуществить полномасштабное вторжение в Украину в феврале.

Россия испытывает давление из-за больших расходов

В частности резервы также использовались для поддержки экономики России на фоне масштабных санкций, введенных США и их союзниками.

Государственная казна испытывает давление из-за высоких расходов бюджета, связанные с потребностями армии. Хотя доходы от экспорта нефти и газа превысили прогнозы правительства в течение прошлого года, Министерство финансов потратило 1,3 триллиона рублей из фонда благосостояния для покрытия дефицита бюджета,

– пишет Bloomberg.

Кроме того, стоимость долей фонда в облигациях, выпущенных для финансирования таких проектов, выросла на 50% в прошлом году. В материале также говорится о том, что она увеличилась вчетверо с начала 2022 года, согласно подсчетам Bloomberg News. Так стоимость долей в российских компаниях выросла на 44% за последние три года.

Важно! В отчете о возможных сценариях монетарной политики, опубликованном в октябре, Банк России предупредил о рисках полного исчерпания Фонда национального благосостояния в 2025 году в условиях "значительного ухудшения внешних обстоятельств" и падения цен на нефть.