Навряд чи бажання 6 країн призведе до накладання нових санкцій. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, пояснивши, що "цінову стелю" визначили лише 2 роки тому.

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Що суттєво вплине на можливості Росії

Ймовірно, країни Балтії та Скандинавії пропонували встановити межу в 45 – 50 доларів за барель. Але 2 роки тому таку пропозицію не підтримали, тому навряд чи її погодяться реалізувати зараз.

Втім є нові санкції США та Великої Британії, які спрямовані на нафтову промисловість Росії. Вони стосуються двох великих нафтових компаній країни-агресорки, але, на жаль, найбільші підприємства "Роснєфть" і "Лукойл" так і не потрапили під глобальні обмеження.

Але санкції проти російської нафти матимуть вплив. Якщо говорити лише про 2 нафтові компанії, то їхній загальний дохід становить близько 23 мільярдів доларів на рік. Зрозуміло, що після санкцій він впаде,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Поки невідомо, якими будуть збитки, але однозначно суттєвими. Індія вже заявила, що не купуватиме нафту у цих компаній та не користуватиметься їхніми танкерами, які також потрапили під обмеження. Мовиться про майже 200 суден.

Єврокомісія готує нові санкції, які можуть стосуватися атомної промисловості Росії, а також нафти. Це призведе до скорочення фінансування війни,

– додав Шейтельман.

Варто зауважити, що Індія є другим найбільшим покупцем російської нафти. На першому місці Китай. Але між ними суттєва різниця, бо Пекін має великий кордон з Росією і можу постачати нафту трубопроводами та залізницею. Постачання до Індії можливе тільки танкерами.

"Важливо накласти санкції на флот. Так можна повністю знищити постачання нафти з Росії в Індії, адже країна дотримувалася обмежень і купувала тільки легальну сировину", – наголосив Шейтельман.

Інших покупців країна-агресорка не зможе знайти, адже країни мають свої ринки, які не пустують, а також постійних постачальників, яких Росії точно не вдасться замінити.