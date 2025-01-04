Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу наголосив, що присутність українських надводних дронів біля Криму – це проблема для Росії, яку вона наразі розв'язати не може.

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Росії доведеться змінити підхід до перебування в морі

Тимочко нагадав, що в Чорному морі при загадкових обставинах впав Мі-28; підірвалася баржа, яка перевозила "Шахеди" з Ірану. Якщо брати до уваги й те, що біля Кримського моста після штормів позривало бонові загородження, які росіяни розтягували для прикриття об'єкта, то все це змусить їх не просто похвилюватися, а змінювати увесь підхід до перебування в Чорному морі.

Адже як боротися з надводними дронами Росія дієвий спосіб не винайшла. Одночасно з цим від українського ГУР та винахідників щоразу нові сюрпризи,

– озвучив Тимочко.

Якщо раніше це були дрони-камікадзе, потім дрони, які несли на собі реактивні установки, то тепер дрони можуть завдавати прицільні ураження ворожій авіації.

Саме її росіяни використовують для патрулювання над Чорним морем, оскільки вони вважали, що для кораблів є набагато більший ризик. Адже швидкість пересування корабля менша, ніж у гелікоптера.

Про що замислиться ворог після атак в морі

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ підкреслив, що зараз боротьба за Чорне море триває не стільки в контексті самого моря, як пошуку російських кораблів, які можуть здійснювати пуски ракет.

З його слів, росіяни намагатимуться перебувати в морі й надалі, але з кожним разом це для них буде проблемою, а точніше – лотереєю.

"Створити величезний москітний флот з надводних дронів, аби за раз вибити російський флот – навряд чи вдасться, але робота в цьому напрямку буде тривати. Росія не може приховати те, що її гелікоптери падають, що проблема для її військового флоту навіть під прикриттям є серйозною", – наголосив Тимочко.

Росіяни вкотре задумаються, чи доцільно виводити свої кораблі з того ж Новоросійська, чи поки максимально варто бути на відстані від Криму.

Нагадаємо, ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року провело успішну операцію. Спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили 2 російські гелікоптери Мі-8. Ще один зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.