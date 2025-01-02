Це унікальна операція, адже морським дронам вдалось збивати повітряні цілі противника. Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що українська оборонна промисловість рухається в напрямку розвитку нових технологій, нестандартних ідей та рішень.

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Успішна операція Сил оборони

Михайло Самусь зауважив, що морські дрони України змінили за 2023 – 2024 роки військово-стратегічну ситуацію у Чорному морі. Вони витіснили кораблі Чорноморського флоту з пунктів базування в окупованому Криму до Новоросійська на території окупантів.

Важливо! Біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму українські морські дрони Magura V5 вперше знищили повітряні цілі, ліквідувавши два російські гелікоптери Мі-8. За даними ГУР, ще один гелікоптер зазнав пошкоджень, але зміг приземлитися. У радіоперемовинах підбитий пілот повідомляв про паніку через удари, завдані з води.

Українська оборонна промисловість продовжує дивувати. Були спроби ставити стрілецькі турелі та ракети на морські дрони Magura V5. За словами заступника директора Центру досліджень армії, під кінець 2024 року було дуже успішне використання таких дронів із ракетами Р-73 SeeDragon.

Це призвело до ураження двох вертольотів та загибелі 16 військовослужбовців, які очевидно були спеціалістами високого класу,

– зауважив Михайло Самусь.

Він припустив, що на борту цих повітряних суден військові були для того, щоб боротись з українськими морськими дронами.