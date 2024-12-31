Вперше у світі морський дрон, оснащений ракетним озброєнням, уразив повітряну ціль. Про це розповів голова ГУР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Українські дрони пишуть нову сторінку в історії

Це сталося під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму. Було застосовано ракети Р-73 SeeDragon.

За словами Буданова, дрони Magura V5 вже неодноразово атакували російські повітряні сили. Проте ворожа техніка, хоч і була пошкоджена, все ж досягала берегової лінії.

Сьогодні (31 грудня – 24 Канал) вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований,

– розповів голова ГУР.

Він зазначив, що другий гелікоптер також був підбитий, проте йому вдалося дотягнути до аеродрому і здійснити вимушену посадку.

Раніше 24 Канал повідомляв, що у ГУР опублікували радіоперехоплення, у якому пілот підбитого гелікоптера панічно пояснює характер і наслідки вогневого ураження борту.