Впервые в мире морской дрон, оснащенный ракетным вооружением, поразил воздушную цель. Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Это произошло во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма. Были применены ракеты Р-73 SeeDragon.

По словам Буданова, дроны Magura V5 уже неоднократно атаковали российские воздушные силы. Однако вражеская техника, хоть и была повреждена, все же достигала береговой линии.

Сегодня (31 декабря 2024 года – 24 Канал) впервые вертолет был сбит, он упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован,

– рассказал глава ГУР.

Он отметил, что второй вертолет также был подбит, однако ему удалось дотянуть до аэродрома и совершить вынужденную посадку.

Ранее 24 Канал сообщал, что в ГУР опубликовали радиоперехват, в котором пилот подбитого вертолета панически объясняет характер и последствия огневого поражения борта.