Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны. Отмечается, что украинские военные поразили воздушную цель 31 декабря 2024 года в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма.

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ГУР опубликовало перехват

В добытом разведчиками радиоперехвате пилот подбитого ракетой с морского дрона Magura V5 российского вертолета Ми-8 панически объясняет характер и последствия огневого поражения борта.

Был "хлопок" – по мне попали. Пуск из воды был. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел, куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом – по вертолету почувствовал, некоторые системы отказали,

– сказал пилот подбитого ракетой вертолета Ми-8.

В ГУР добавили, что другой российский вертолет Ми-8 после нанесенного ракетного удара с морской платформы "Magura" упал в Черное море – этот момент попал на видео.

Российский пилот комментирует удар по вертолету: смотрите видео

К слову, ранее ГУР совместно с Силами обороны уничтожили вражеский штаб с россиянами в Запорожье. В результате атаки на штаб шестеро захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.