Недавно на оккупированной территории Донецкой области агенты ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование российского оператора "Феникс". Эта операция усложнила логистику и связь захватчиков, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Поражён штаб с оккупантами

Теперь в разведывательном ведомстве сообщили о новом успехе. ГУР совместно с Силами обороны уничтожили вражеский штаб с россиянами на Запорожье.

Отмечается, что по вражескому объекту был нанесен ракетный удар. В результате атаки штаб российских оккупантов уничтожен, шесть захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.

Удар по российскому штабу в Запорожье: смотрите видео



К слову, ранее в Генштабе рассказали об ударе по складу хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, состоявшего из ряда бетонных защищенных сооружений.