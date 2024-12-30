Согласно данным Института изучения войны, россияне имеют подтвержденные продвижения в Покровске и на Запорожье, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялись 2 вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск. Обе атаки отражены, противник успеха не имел.

Оккупанты получили отпор в районе Гатище: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 7 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой.

Оккупанты штурмовали возле Кучеровки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Першотравневое, Надежда, Макеевка, Терны, Новосергиевка, Ямполовка, Ивановка и Белогоровка.

Противник пытался продвинуться возле Ямполовки: смотрите на карте

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаревки.

Россияне провели безуспешную атаку возле Золотаревки: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты 9 раз атаковали в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

Враг атакует Часов Яр: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 6 атак неподалеку Щербиновки и Торецка.

Противник атакует возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении, наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волчье, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка 0 Шевченко, Котлиное и Новоелизаветовка.

Враг наступает в районе Новоелизаветовки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.

Россия наступала в районе Славянки: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций недалеко от населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное. Привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

Враг штурмовал возле Янтарного: смотрите на карте

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили 2 российские атаки.

На Курском направлении наши воины за минувшие сутки отбили 46 вражеских атак.