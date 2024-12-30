Институт изучения войны опубликовал новый отчет о событиях на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор ситуации на фронте

У Курской области российская армия наступает на позиции украинских Сил обороны, но пока нет подтвержденных наступлений.

области российская армия наступает на позиции украинских Сил обороны, но пока нет подтвержденных наступлений. 29 декабря российские войска продолжали атаковать вблизи Гатища и Волчанска у Харьковской области, однако им не удалось продвинуться.

и у однако им не удалось продвинуться. У Луганской области продолжается наступление оккупантов на линии Купянск – Сватово – Кременная. Однако ни одного подтвержденного наступления нет. Российские силы также продолжили атаковать на восток от Купянска, вблизи Петропавловки и Кучеровки.

Боевые действия в Украине за 29 декабря / Карты ISW