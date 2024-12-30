Інститут вивчення війни опублікував новий звіт про події на фронті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
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Огляд ситуації на фронті
- У Курській області російська армія наступає на позиції українських Сил оборони, але наразі немає підтверджених наступів.
- 29 грудня російські війська продовжували атакувати поблизу Гатища та Вовчанська у Харківській області, однак їм не вдалося просунутися.
- У Луганській області триває наступ окупантів на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Проте жодного підтвердженого наступу немає. Російські сили також продовжили атакувати на схід від Куп'янська, поблизу Петропавлівки та Кучерівки.
Бойові дії в Україні за 29 грудня / Карти ISW
- На Донеччині російські війська продовжують наступ в напрямку Часового Яру. Там наразі також немає підтверджених успішних наступів. Окрім цього, росіяни продовжують наступати в напрямку Торецька.
- Російська армія 29 грудня продовжила наступ та просунулася в Покровську. Геолокаційні кадри свідчать, що окупанти просунулися в промисловому секторі на східній околиці Піщаного та на схід до Новоєлизаветівки.
- Російські війська наступають поблизу Курахового. Проте наразі там не зафіксовано просувань. Схожа ситуація спостерігається на Вугледарському напрямку.
- Окупанти нещодавно просунулися і продовжили наступ у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, показують, що росіяни просунулися до центру Кам'янського.
- Російські війська також продовжили наступ на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро, але жодного підтвердженого наступу немає.