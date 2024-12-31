По данным Института изучения войны, россияне имеют продвижение на Курщине, а ВСУ вернули утраченные позиции в Часовом Яру, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных участках фронта

На Харьковском направлении отражено 2 вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

Защитники отбили атаку врага в районе Липцы: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово.

Враг штурмовал возле Загрызово: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Копанки, Надежда, Новоегоровка, Макеевка, Ивановка и Терны.

Оккупанты атаковали возле Копанок: смотрите на карте

На Северском направлении враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Белогоровки.

Россия штурмовала в районе Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты 12 раз атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.

Противник провел штурмы возле Ступочек: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

Противник наступает возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка.

Какая обстановка возле Покровска: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 21 атаку. Основные усилия враг прикладывал в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.

Россияне совершили атаки в районе Шевченко: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки.

Враг провел штурмы возле Времовки: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг 2 раза пытался продвинуться в направлении Новоандреевки.

Оккупанты атаковали возле Новоандреевки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 3 раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

В Курской области украинские защитники отбили 17 атак захватнической армии.