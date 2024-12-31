Об изменениях на карте фронта рассказали аналитики ISW, информирует 24 Канал. Как украинские силы, так и оккупационные, имеют определенные продвижения на нескольких направлениях.

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Курская область

Российские войска недавно продвинулись к украинскому выступлению в Курской области. Продолжаются активные бои. Геолокационные кадры подтверждают продвижение в северо-восточную Махновку (на юго-восток от Суджи) и Черкасскую Конопельку (на юго-восток от Суджи). Также по информации российских источников, украинские войска атаковали неопределенные районы Курской области.



Как изменился фронт на Курщине / Карта ISW

Харьковщина

29 и 30 декабря российские войска продолжали атаки к северу от города Харькова вблизи Липцов и к северо-востоку от города Харькова. Речь идет о Волчанске. Однако аналитики не нашли подтверждений этим продвижениям.

Луганщина и Донецкая область

30 декабря российские войска продолжали наступление на линии Купянск –Сватово – Кременная, однако подтверждений успешности этих действий не было. Также, по информации российских источников, оккупанты могли захватить Ивановку и продвинуться в Тернах. Вместе с тем, эта информация может быть преждевременной.

На Северском направлении оккупанты тоже продолжили наступательные действия. Говорится о Белогоровке и Золотаревке. Недавно украинским защитникам удалось восстановить утраченные позиции в Часовом Яру. Российские военные блогеры пишут о захвате россиянами железнодорожной станции в городе, однако это не подтверждено. Между тем ВСУ держат под контролем тактически важный огнеупорный завод.



Боевые действия в Часовом Яру / Карта от ISW



У Торецке продолжаются городские бои. Россияне забрасывают улицы и здания противотанковыми минами. На Покровском направлении есть продвижение как в ВСУ, так и у врага. Наши защитники имели успех у Песчаного. По словам пропагандистских медиа, россияне оккупировали Новоелизаветовку. Однако это не зафиксировано аналитиками.



Ситуация возле Торецка / Карта от ISW



У врага есть определенные успехи у Угледара и незначительные – к северо-западу от Курахово.



Что происходит в Донецкой области / Карта от ISW

Обратите внимание! Россияне в течение 2 последних дней продолжали наступление на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр. Однако вряд ли это принесло им успех, говорят в ISW.