Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сумской ОГА.

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Атака на Сумскую область

Около 8 часов утра 31 декабря в Сумской ОВА сообщили, что сегодня враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины.

Там отметили, что последствия атаки российских войск уточняются.

Отметим, что согласно данным местных телеграмм-каналов, взрывы в районе Шостки прозвучали в 3:12.

Городской голова Шостки Николай Нога отметил, что сегодня противник нанес ракетный удар по территории Шосткинской громады и продолжает обстрелы.

Разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы..,

– говорится в сообщении.

По словам мэра, работают аварийно-спасательные подразделения. Он указал, что убытки и потери уточняются.

Добавим, что этой ночью россияне снова запускали дроны на Украину. Отметим, что в 5:53 в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работали по целям.

Уже утром 31 декабря сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины. В частности, известно, что в столице работают силы ПВО.