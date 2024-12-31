Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сумской ОГА.
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Атака на Сумскую область
Около 8 часов утра 31 декабря в Сумской ОВА сообщили, что сегодня враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины.
Там отметили, что последствия атаки российских войск уточняются.
Отметим, что согласно данным местных телеграмм-каналов, взрывы в районе Шостки прозвучали в 3:12.
Городской голова Шостки Николай Нога отметил, что сегодня противник нанес ракетный удар по территории Шосткинской громады и продолжает обстрелы.
Разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы..,
– говорится в сообщении.
По словам мэра, работают аварийно-спасательные подразделения. Он указал, что убытки и потери уточняются.
Добавим, что этой ночью россияне снова запускали дроны на Украину. Отметим, что в 5:53 в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работали по целям.
Уже утром 31 декабря сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины. В частности, известно, что в столице работают силы ПВО.