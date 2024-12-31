В регионе работает ПВО по целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

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Силы ПВО работают по целям на Киевщине

В ночь на 31 декабря оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. Так, утром в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БПЛА.

Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении ОВА.

Соответствующую информацию в ОВА обнародовали в 5:53. Добавим, что тревога в регионе была ночью и началась снова в 5:41.

Жителей области просят позаботиться о своей безопасности и находиться в укрытиях до отбоя.

"Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – также напомнили в ОВА.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.