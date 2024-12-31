За даними Інституту вивчення війни, росіяни мають просування на Курщині, а ЗСУ повернули втрачені позиції у Часовому Ярі, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних ділянках фронту

На Харківському напрямку відбито 2 ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Захисники відбили атаку ворога у районі Липців: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового.

Ворог штурмував біля Загризового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Надія, Новоєгорівка, Макіївка, Іванівка та Терни.

Окупанти атакували біля Копанок: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районі Білогорівки.

Росія штурмувала у районі Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти 12 разів атакували у районах Часового Яру та Ступочок.

Противник провів штурми біля Ступочок: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

Противник наступає біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка.

Яка обстановка біля Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку. Основні зусилля ворог прикладав у районах Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового.

Росіяни здійснили атаки у районі Шевченка: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

Ворог провів штурми біля Времівки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази намагався просунутися в напрямку Новоандріївки.

Окупанти атакували біля Новоандріївки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 3 рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

В Курській області українські захисники відбили 17 атак загарбницької армії.