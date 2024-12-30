Згідно з даними Інституту вивчення війни, росіяни мають підтверджені просування у Покровську та на Запоріжжі, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулися 2 ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ. Обидві атаки відбито, противник успіху не мав.

Окупанти отримали відсіч у районі Гатища: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 7 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової.

Окупанти штурмували біля Кучерівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Новосергіївка, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка.

Противник намагався просунутися біля Ямполівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку минулої доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.

Росіяни провели безуспішну атаку біля Золотарівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти 9 разів атакували у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

Ворог атакує Часів Яр: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак неподалік Щербинівки та Торецька.

Противник атакує біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка, Шевченко, Котлине та Новоєлизаветівка.

Ворог наступає у районі Новоєлизаветівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.

Росія наступала у районі Слов’янки: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 20 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне. Залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Ворог штурмував біля Янтарного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили 2 російські атаки.

На Курському напрямку наші воїни за минулу добу відбили 46 ворожих атак.