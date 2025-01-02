Это уникальная операция, ведь морским дронам удалось сбивать воздушные цели противника. Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что украинская оборонная промышленность движется в направлении развития новых технологий, нестандартных идей и решений.

Смотрите также Какого результата достигли украинские дроны и какие инновации станут решающими в 2025 году

Успешная операция Сил обороны

Михаил Самусь отметил, что морские дроны Украины изменили за 2023 – 2024 годы военно-стратегическую ситуацию в Черном море. Они вытеснили корабли Черноморского флота из пунктов базирования в оккупированном Крыму в Новороссийск на территории оккупантов.

Важно! У мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму украинские морские дроны Magura V5 впервые уничтожили воздушные цели, ликвидировав два российских вертолета Ми-8. По данным ГУР, еще один вертолет получил повреждения, но смог приземлиться. В радиопереговорах подбитый пилот сообщал о панике из-за ударов, нанесенных из воды.

Украинская оборонная промышленность продолжает удивлять. Были попытки ставить стрелковые турели и ракеты на морские дроны Magura V5. По словам заместителя директора Центра исследований армии, к концу 2024 года было очень успешное использование таких дронов с ракетами Р-73 SeeDragon.

Это привело к поражению двух вертолетов и гибели 16 военнослужащих, которые очевидно были специалистами высокого класса,

– отметил Михаил Самусь.

Он предположил, что на борту этих воздушных судов военные были для того, чтобы бороться с украинскими морскими дронами.