Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Що відомо про нову систему для управління дронами росіян

Аналітики розповіли, що конструкторське бюро Hermes, яке є дочірньою компанією виробника систем боротьби з дронами Kaisant, заявило 31 січня, що воно розробило систему управління GCS, яка може керувати "роєм" необмеженої кількості дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування.

У звіті також мовиться, що росіяни вже використовують цю систему у війні проти України. Окрім того, GCS допомагає окупантам керувати безпілотниками дистанційно на різних частотах, щоб обходити українські засоби радіоелектронної боротьби.

До слова, ISW також писало, що росіяни, ймовірно, застосовують безпілотники типу "Кронштадт Оріон" проти українських морських дронів Magura V5 у Чорному морі. Цей ворожий БпЛА може нести ракети.

До цього окупанти зазвичай намагалися збивати українські морські дрони з вертольотів. В Інституті вивчення війни стверджують, що за допомогою "Кронштадт Оріон" російські війська хочуть спробувати компенсувати можливості Magura V5 у морі.