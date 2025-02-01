Так, загарбники перетворили радіокерований візок "Муравей" для перевезення вантажів на своєрідний аеродром для безпілотників. У такий спосіб противник тепер може запускати свої БпЛА з важкодоступних місць, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Що вигадали окупанти

Аналітики зазначають, що роботизована платформа транспортує дрони у стані "сну" до позиції, з якої вже відбувається пуск розвідувального безпілотного літального апарату.

Управління візком "Муравей" відбувається з наземної станції. Його розміри становлять 80 на 90 сантиметрів, маса – 27 кілограмів. Він може перевозити до 25 кілограмів вантажу зі швидкістю до 9 кілометрів за годину пересіченою місцевістю.

До слова, нещодавно стало відомо, що Росія запускає по Україні модернізовані "Шахеди" зі збільшеною бойовою частиною і шрапнеллю всередині, щоб завдати більших втрат серед цивільного населення.