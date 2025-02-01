Так, захватчики превратили радиоуправляемую тележку "Муравей" для перевозки грузов в своеобразный аэродром для беспилотников. Таким образом противник теперь может запускать свои БПЛА из труднодоступных мест, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что придумали оккупанты

Аналитики отмечают, что роботизированная платформа транспортирует дроны в состоянии "сна" к позиции, с которой уже происходит пуск разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Управление тележкой "Муравей" происходит с наземной станции. Ее размеры составляют 80 на 90 сантиметров, масса – 27 килограммов. Она может перевозить до 25 килограммов груза со скоростью до 9 километров в час по рядовой местности.

К слову, недавно стало известно, что Россия запускает по Украине модернизированные "Шахеды" с увеличенной боевой частью и шрапнелью внутри, чтобы нанести большие потери среди гражданского населения.