Ці танкери коштували Москві близько 10 мільярдів доларів. Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Головного управління розвідки Міноборони України для "РБК-Україна".

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Це переважно застарілі судна

У ГУР пояснили, що станом на зараз російський тіньовий флот налічує до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 мільйонів тонн), які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. на них припадає значна частина цього експорту.

Водночас у 2023 році їх було близько 600 одиниць.

Відповідно до інформації ГУР, з початку запровадження ліміту цін на російську нафту в грудні 2022 року Росія витратила на придбання танкерів тіньового флоту понад 10 мільярдів доларів.

Ці судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морським шляхом,

– наголосили в ГУР.

Росія продовжує їх використовувати.