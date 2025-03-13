Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу зазначив, що жодна країна, проти якої введено санкційні обмеження та мита, не буде лише спостерігати. Європейці з 1 квітня вводять дзеркальні мита на американську продукцію. Дональд Трамп же пообіцяв збільшити їх удвічі.

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"Починається накручування. Але Європа точно це зробить. 1 квітня – початок, 13 – 15 квітня – остаточне рішення. Урсула фон дер Ляйен сказала, що торгівельна війна між США та Європою матиме лише одного переможця – Китай. І це правда", – сказав Олег Пендзин.

Які наслідки торгівельного протистояння

Олег Пендзин зазначив, що фондові ринки падають. Загальний рівень падіння призвів до збитків найбагатших американців на сотні мільярдів доларів. До того ж безпрецедентно впав долар.

В історії вже були схожі випадки. Велика депресія 1929 – 1933 років розпочалася з того, що американський уряд запровадив 50% мита на товари, які заходили на американський ринок. Це спровокувало надзвичайно велику кризу.

"Якщо Трампу навіть теоретично подобається ідея, що з хмарочосів Нью-Йорка почнуть стрибати американські банкіри, то він якраз до цього й веде. Тобто ситуація виглядає так: світ, вивчивши історію, не просто так створив Світову організацію торгівлі, яка має убезпечувати від подібних непродуманих рішень. Для того, щоб такі дії не створювали кризу у світовій економіці, яка болісно вдарить по всіх напрямах", – сказав Олег Пендзин.

Економіст додав, що наступний момент полягає в тому, що, окрім Європи, Канади й Мексики, є й інші ринки, на яких також активно представлені американські товари. Зокрема, це ринок Африки та Латинської Америки.

Щоб потрапити на ці ринки, американці довгий час реалізовували гуманітарні програми, фінансували місцеві ЗМІ, створювали позитивний імідж американських товарів і бізнесменів як надійних партнерів. Тепер Трамп знищує механізм фінансування гуманітарних програм, закриваючи USAID.

Коли ви починаєте економити на їжі, то наслідки у вигляді погіршення здоров'я можуть призвести до значно більших витрат, але вже на медицину. Розумієте, про що я? Приблизно така ситуація з Трампом. Економлячи 10 центів, він може потім, щоб відновити ситуацію, витрачати набагато більше. Це надзвичайно недалекоглядна політика,

– пояснив Олег Пендзин.

Він зауважив, що США з часів Другої світової війни продавали всьому світу унікальний товар, який робив їх справді унікальною державою і формував ставлення до них як до найбільшої економіки світу. Цей товар має назву "безпека". Трамп вдарив по цьому товару.

По суті, Північноатлантичний альянс – це механізм продажу безпеки американцями по всьому світу. Озброєння, представлене сьогодні в країнах НАТО, – це стандарти Сполучених Штатів. Основні види зброї, які використовують країни Альянсу, – це зброя, вироблена в США. Європейські оборонні підприємства досі співпрацюють з американцями.

Навіть добре відомий нам Storm Shadow, британська крилата ракета, на 30% виробляється у США. Зараз Сполучені Штати шкодять навіть власному військово-промисловому комплексу. Навіщо це робиться? Мені надзвичайно важко це пояснити,

– додав Олег Пендзин.

Він також зазначив, що американська преса активно звинувачує Трампа в тому, що він грає на руку Владіміру Путіну. Демократичні видання прямо називають його агентом Путіна, а республіканські дуже обережно піднімають це питання.

Тим часом бізнесмени вже заявили, що почнуть активно виступати проти економічної політики Трампа, коли їхні доходи та активи впадуть на 15 – 18%. Зараз це падіння становить 7,5 – 8%.

Чи вдасться змінити ситуацію

"Авторитет і довіру напрацьовують дуже довго, а втратити їх можна миттєво. І навіть якщо американська економічна політика кардинально зміниться, чи вдасться повернути довіру історичних партнерів – тієї ж Канади чи Європи?" – сказав Олег Пендзин.

Він також додав, що на сьогодні у світі немає жодної країни, яка б повністю виробляла весь обсяг товарів, необхідний для її внутрішнього ринку. США залежать від експортно-імпортних операцій.

Товарообіг між США та Китаєм становить 820 мільярдів доларів на рік. Мексика, Канада і Європа у сукупності мають із США 1,6 трильйона доларів товарообігу.

"А тепер уявімо ситуацію: серед імпорту, що заходить у країну, є товари, які є унікальними. Тобто аналогів продукції в США немає. Сьогодні існує цілий перелік товарів, які США не виробляють із різних причин: дешева робоча сила Південно-Східної Азії, особливості коопераційних зв'язків тощо. Є позиції, які в США не виробляють і навряд чи будуть виробляти, оскільки це економічно невигідно", – пояснив Олег Пендзин.

Він додав, що світ глобалізований, і якщо ввести 25% мита на продукцію, то автоматично громадянин США, який голосував за владу, змушений буде платити за цей товар на 25% більше.

"Альтернативи ж немає. Американська продукція, яка могла б замінити імпортну, відсутня. Таких позицій на ринку багато, і вже зараз у США розкручується інфляція", – підсумував Пендзин.