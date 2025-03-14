Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву польських прикордонників.

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Інцидент стався 12 березня на пункті пропуску Крощенко. Прикордонники зірвали контрабанду живого крокодила, який, як з'ясувалося пізніше, перебуває під загрозою зникнення.

Водій не мав необхідного дозволу на ввезення плазуна, тому крокодила вилучили. Подальше провадження ведуть співробітники Підкарпатської митно-податкової служби в Перемишлі.

Довідка. Крокодили – це хижі рептилії, які мешкають переважно у тропічних та субтропічних регіонах. Вони належать до ряду Crocodilia, до якого також входять алігатори, каймани та гавіали. Залежно від виду, довжина крокодила може коливатися від 1,5 метра до 6 метрів і більше. Вага найбільших особин може перевищувати 1000 кілограмів.



Українець намагався вивезти до Польщі живого крокодила / Фото Unsplash

Яке покарання може загрожувати українцю

За незаконне вивезення живої тварини, зокрема крокодила, за кордон можуть бути застосовані досить суворі покарання. Таке діяння порушує як національне законодавство щодо охорони дикої природи, так і міжнародні конвенції (наприклад, CITES), які захищають рідкісні та вразливі види.

Термін ув'язнення може варіюватися залежно від обставин справи, кількості вивезених тварин та чи є повторні порушення. У деяких випадках строк ув'язнення може становити від 2 до 10 років або навіть більше.