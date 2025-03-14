Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление польских пограничников.

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Инцидент произошел 12 марта на пункте пропуска Крощенко. Пограничники сорвали контрабанду живого крокодила, который, как выяснилось позже, находится под угрозой исчезновения.

Водитель не имел необходимого разрешения на ввоз пресмыкающегося, поэтому крокодила изъяли. Дальнейшее производство ведут сотрудники Подкарпатской таможенно-налоговой службы в Перемышле.

Справка. Крокодилы – это хищные рептилии, которые обитают преимущественно в тропических и субтропических регионах. Они принадлежат к отряду Crocodilia, в который также входят аллигаторы, кайманы и гавиалы. В зависимости от вида, длина крокодила может колебаться от 1,5 метра до 6 метров и более. Вес самых крупных особей может превышать 1000 килограммов.



Украинец пытался вывезти в Польшу живого крокодила / Фото Unsplash

Какое наказание может грозить украинцу

За незаконный вывоз живого животного, в частности крокодила, за границу могут быть применены достаточно суровые наказания. Такое деяние нарушает как национальное законодательство по охране дикой природы, так и международные конвенции (например, CITES), которые защищают редкие и уязвимые виды.

Срок заключения может варьироваться в зависимости от обстоятельств дела, количества вывезенных животных и есть ли повторные нарушения. В некоторых случаях срок заключения может составлять от 2 до 10 лет или даже больше.