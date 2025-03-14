Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно об инциденте

Инспектор по обследованию деревьев Терри Дональдсон, который работал в энергетической компании Southern Electric Power Distribution, был уволен за шутку. Он размещал в рабочем чате WhatsApp под названием "Шутки" серию "очевидно неуместных" видео, изображений, мемов и комментариев.

Вместе с ним компания уволила и других участников чата, которые поддерживали подобный стиль общения. Дональдсон пытался обжаловать свое увольнение в суде, но Шотландский трибунал по трудовым спорам отклонил его иск.

Среди материалов, которые размещал Дональдсон, были:

Видео с "легко одетыми" женщинами, которые ездят на слоне;

Порнографический контент;

Шутки с нецензурной лексикой;

Комментарии, содержащие недопустимые высказывания об изнасиловании.

Интересно, что сам Дональдсон в некоторых сообщениях признавал сомнительность таких "шуток". Несмотря на это, он продолжал активно участвовать в распространении непристойного контента.



Мужчину уволили из-за "шуток" на работе / Фото Unsplash

В январе 2024 года руководство компании вызвало его на дисциплинарное слушание за нарушение политики социальных сетей и норм этики. Дональдсон признал свою вину, но оправдывался тем, что это были "невинные шутки". В результате – мужчина попрощался с работой.